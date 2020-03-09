Команда по боксу попала в автокатастрофу. Есть погибшие

09.03.2020, 2:06, Новости дня

Молодежная команда по боксу попала в автокатастрофу на трассе в штате Сонора севере Мексики. Автобус со спортсменами разбился в воскресенье, по меньшей мере шесть человек погибли, еще 25 получили травмы.

Все пострадавшие члены команды вскоре были доставлены в несколько больниц города Эрмосильо, сообщает ТАСС. Об их состоянии данных не обнародовано.

К расследованию автокатастрофы приступили правоохранительные органы. По предварительной версии ими рассматривается вариант с потерей водителем автобуса контроля над ним, в результате чего транспорт съехал с дороги и перевернулся.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Видео: Куда уходят министры

31.01 / Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек

20.01 / WSJ — брексит снизит геополитическую значимость Европы

21.02 / Перемены в Windows 10: свежие значки и контроль над обновлениями

07.01 / Тегеран не нуждается в ядерном оружии – постпред Ирана при ООН

17.02 / Эксперт дал советы по защите персональных данных

07.01 / Иран объявил Пентагон террористической организацией и подготовил 13 сценариев мести за Сулеймани

30.01 / США решили пока не выводить войска из Сирии

24.01 / Экс-первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру теннисистки и не сдержала слезы после последней игры

04.02 / В Киеве покажут фильм «Мадонна. Рождение легенды» и шоу, посвященное знаменитой певице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика