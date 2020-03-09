КНДР произвела запуск трех снарядов в сторону Японского моря

09.03.2020, 2:00, Новости дня

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск трех снарядов в направлении Японского моря, говорится в заявлении Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

По данным Ренхап, пуски были произведены из города Сондок на востоке КНДР, передает ТАСС.

Напомним, 2 марта власти КНДР сообщили о проведении учений дальнобойной артиллерии, в ходе которых проводились стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.

Южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) подтвердил, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, снаряды пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км, однако не достигли исключительной экономической зоны Японии.

1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что «руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания». США пообещали ответить на «плохое поведение» КНДР.



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