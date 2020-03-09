VOAэкспресс 8 марта 2020 года

09.03.2020, 1:54, Новости дня

Международный женский день

Президент США Дональд Трамп выпустил обращение по случаю Международного женского дня, в котором отметил важный вклад женщин в США и других странах в глобальное процветание, безопасность, государственное управление и инновации. «Отмечая эти знаменательные достижения в Международный женский день, мы также подчеркиваем важную роль, которую играет наша страна в обеспечении всех женщин равными возможностями, с тем, чтобы они могли в полной мере реализовать свой потенциал и вдохновить следующее поколение лидеров», – говорится в обращении Трампа, распространенном в воскресенье.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с обращением по случаю Международного женского дня, отметив, что США объединяют усилия с другими странами в укреплении прав, достижении прогресса и равного статуса женщин. «В Международный женский день давайте вновь подтвердим свою приверженность продвижению гендерного равенства и уважению прав всех людей», – призвал глава американской дипломатии.

8 марта в разных странах мира отметили Международный женский день, несмотря на беспокойство, вызванное вспышками коронавируса. На разных широтах прошли выступления в поддержку гендерного равноправия.

Коронавирус

Американцев с круизного лайнера Grand Princess, которому запретили войти в один из портов в Калифорнии из-за предполагаемого наличия на борту новых больных с коронавирусом, доставят в карантинный центр или центры ближе к дому для проведения анализов. Корабль с 2400 пассажирами и 1100 членами экипажа в понедельник пришвартуется в Окленде.

В штате Вашингтон могут быть ограничены общественные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса, сообщил в воскресенье губернатор штата Джей Инсли.«Мы рассматриваем возможность введения требований “социального дистанцирования”, как мы его называем», – заявил Инсли, выступая на телеканале CBS.

Армия США решила ограничить поездки в Италию и Южную Корею, а также из этих стран, в связи со вспышками эпидемии коронавируса. Иностранным военнослужащим будет запрещено участвовать в американских учениях, обменах и визитах. Речь идет о странах, более всего пострадавших от эпидемии.

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