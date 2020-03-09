Папа Франциск вновь заявил о солидарности с жертвами коронавируса

09.03.2020, 1:54, Новости дня

Папа Римский Франциск в воскресенье выразил солидарность с жертвами коронавируса в своей первой молитве, которая транслировалась из Ватикана.

Болезнь, бушующая по всей Италии, вынудила 83-летнего понтифика нарушить многовековую традицию и обратиться к технологиям, чтобы донести молитву «Ангел Господень» и еженедельное обращение до 1,3 миллиарда католиков.

Ватикан заявил, что папа Франциск следует указаниям итальянских властей, стремящихся сократить число людей, которые обычно собираются на площади Святого Петра, чтобы взглянуть на понтифика.

Всего за две недели коронавирусом заразились 5883 человека по всей Италии. 233 человека скончались.

«Посредством молитвы я приближаюсь к людям, которые страдают от нынешней коронавирусной эпидемии», – заявил 83-летний понтифик в обращении, записанном в Ватиканской библиотеке.

Его обращение транслировалось в прямом эфире на экране перед более скромной, чем обычно, толпой, собравшейся на площади, и через сайт Ватикана на весь мир.

«Я присоединяюсь к моим братьям-епископам, которые приободряют верующих, чтобы они пережили этот трудный момент с помощью силы веры, уверенности в надежде и рвении милосердия», – сказал папа.

Италия приняла на себя основной удар эпидемии вируса COVID-19 в Европе.