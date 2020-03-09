N-TV — поздравлениям с 8 марта Грета предпочитает равноправие с мужчинами

09.03.2020, 1:30, Новости дня

Женщинам нужны не поздравления и праздники, а равные права с мужчинами, сказала 17-летняя шведская активистка Грета Тунберг в Международный женский день. По её мнению, без этого невозможно вести честную борьбу за защиту окружающей среды. Канцлер Германии Ангела Меркель также подчеркнула важность равноправия полов в трудовой деятельности, однако настаивала, что для этого необходимо более активное участие мужчин в решении семейных проблем и воспитании детей, пишет N-TV.



Reuters

Даже в Международный женский день Грета Тунберг обеспокоена проблемами климата, подчёркивается на сайте немецкого телеканала N-TV. По её мнению, без равноправия полов невозможно вести честную борьбу за защиту окружающей среды.

По случаю празднования 8 марта активистка в сфере климата Грета Тунберг посетовала на недостаток равноправия между мужчинами и женщинами. По её словам, в современном обществе женщины всё ещё далеки от того, чтобы выступать наравне с мужчинами. «Чего мы, женщины, хотим сегодня — и каждый день — так это равноправия, а не поздравлений или праздников», — написала Грета в Twitter. Без равноправия полов не будет и справедливости в борьбе с кризисом климата, уверена шведская активистка. В Instagram она также добавила: «У нас впереди ещё долгий путь».

Как напоминает немецкий телеканал, Тунберг инициировала по всему миру протесты в сфере климата, в ходе которых тысячи людей по всей планете регулярно выходят на улицы с призывами к более активной защите окружающей среды. 17-летняя активистка стала образцом для огромного числа молодых людей и девушек. Во время недавней поездки в Англию она встретилась с 22-летней активисткой Малалой Юсуфзай, отстаивающей права детей и ставшей лауреатом Нобелевской премии мира.

С точки зрения канцлера Германии Ангелы Меркель, мужчины должны уделять больше времени семье. В Международный женский день она отметила, что можно «достичь равноправного участия женщин в трудовой жизни лишь в том случае, если и мужчины будут больше вкладываться в семейные дела, родительские дела, заботу и воспитание детей». Равноправие — это тема не только для женщин, но и для мужчин, добавила она.

Министр по делам семьи в Германии в этот день снова подчеркнула необходимость ввести квоты на число женщин в правлении предприятий. В будущем в правлении всех новых крупных компаний, насчитывающих свыше 2 тыс. сотрудников, должна присутствовать хотя бы одна женщина. По её словам, дело не только в участии в политической и экономической жизни, но также в денежных средствах: женщины зарабатывают, в среднем, на 21% меньше, чем мужчины, и получают на 50% меньше пенсионных выплат.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил: «XXI век должен стать веком равноправия женщин». По его мнению, пора прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему, которая мешает им раскрыть свой потенциал. Неравенство полов он назвал «несправедливостью нашего времени и крупнейшим вызовом в сфере прав человека». Женщины постоянно сталкиваются с сексизмом и мужским всезнайством, причём в итоге в этом обвиняют их самих, отметил генеральный секретарь ООН.

Как напоминает немецкий телеканал, Международный женский день впервые отметили в Германии, а также соседних с ней странах и в США 19 марта 1911 года по инициативе социал-демократки Клары Цеткин. С 1921 года этот праздник ежегодно отмечается 8 марта.

Международный женский день является государственным праздником в более чем двух десятках стран, в том числе, в Анголе, Грузии, РФ и Вьетнаме. Однако в Германии этот праздник отмечается как утверждённый по закону только в Берлине, подчёркивает N-TV.