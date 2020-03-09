Обозреватель Forbes нашёл ахиллесову пяту в противоракетной обороне США

09.03.2020, 1:30, Новости дня

Американские власти потратили уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжают экономить на защите собственной страны от ракетных атак, пишет старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон. Вашингтону необходимо срочно заняться модернизацией своей системы ПРО, в противном случае с ней в скором времени сможет справиться даже Северная Корея, считает публицист.



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«Когда будущие историки будут анализировать политику безопасности США в начале XXI века, им придётся поломать голову, чтобы объяснить, о чём только думали (современные. — ИноТВ) политики», — пишет старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

По его словам, с 2001-го по 2019 год Вашингтон потратил триллион долларов на защиту Афганистана от «Талибана»*. За тот же период американские власти вложили менее 5% от этой суммы — $50 миллиардов — на оборону собственной страны от ракетной атаки другой ядерной державы.

Причина, по которой так мало средств было потрачено на, казалось бы, более важную миссию, объясняется следующим: Вашингтон стал полагаться на концепцию масштабного возмездия, чтобы удержать Россию и Китай от ядерной агрессии. Грозить ужасными последствиями оказалось дешевле, чем строить настоящую оборону, отмечает публицист.

Однако в едва начавшемся столетии стали появляться новые «потенциальные ядерные агрессоры». Стало совсем не очевидно, сможет ли угроза ответного удара сдержать Северную Корею или Иран, считает Томпсон.

С учётом возможного провала политики сдерживания лидеры США решили приобрести «скромную страховку». Она называлась «Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полёта», или сокращённо GMD. Предполагалось, что этот комплекс должен перехватывать ракеты в середине их полёта, то есть в космосе, поясняет автор статьи.

Именно на этот проект была потрачена большая часть $50 млрд, выделенных на национальную безопасность. GMD — единственная американская система, способная перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, движущиеся в сторону США.

Хорошая новость: GMD защищает всю территорию страны. Поэтому она может отразить небольшую атаку с любого направления, «в том числе, к примеру, случайно запущенную российскую ракету», считает Томпсон.

Плохая новость: даже такому противнику, как КНДР, будет несложно преодолеть GMD. В настоящий момент в шахтах находятся только 44 противоракеты. При этом может понадобиться от двух до четырёх перехватчиков, чтобы остановить одну-единственную приближающуюся ядерную боеголовку, обращает внимание автор статьи.

По данным разведки США, скоро настанет время, когда 44 противоракеты будет недостаточно, чтобы отразить северокорейскую атаку. Конгресс уже отдал приказ увеличить их число на 20 и развернуть к 2022 году.

Но проблема не только в том, что ядерный арсенал Пхеньяна будет расти. Его оружие станет более сложным с технологической точки зрения. Среди прочего на северокорейских ракетах могут появиться манёвренные боеголовки, отмечает Томпсон.

Аналитики разведки определили 49 потенциальных улучшений ракет противника, которые могут стать проблемой для существующей системы обороны США в течение одного или двух десятилетий. Основным недостатком GMD являются её противоракеты наземного базирования, которые необходимо модернизировать для угроз нового поколения.

Несколько лет назад Агентство противоракетной обороны Пентагона считало, что у него есть решение. Планировалось изменить конструкцию головной части перехватчика, чтобы сделать её более гибкой, и улучшить ракетные ускорители. Но из этого ничего не вышло — и проект свернули летом прошлого года.

Сегодня у агентства имеются два основных варианта действий. Оно может модернизировать существующие перехватчики, чтобы они могли справиться с угрозой в течение ещё нескольких лет, или упростить противоракеты следующего поколения, чтобы быстрее ввести их в строй, рассуждает Томпсон.

Оба подхода позволили бы сократить разрыв в возможностях в краткосрочной перспективе. Но в будущем, поскольку угроза становится действительно серьёзной, и первый, и второй вариант может оказаться недостаточным для защиты страны, полагает автор статьи.

Между тем, по словам Томпсона, компания Boeing предлагает Пентагону промежуточный вариант. Она хочет использовать наработки отменённого проекта по обновлению главной части перехватчика, чтобы повысить боеспособность GMD до 2030 года, когда, весьма вероятно, появится замена этой системе.

«Если эти издержки окажутся выше, чем планировал Пентагон, то, возможно, он может перенаправить (на модернизацию GMD и создание новых противоракет. — ИноТВ) часть тех денег, которые тратятся на давнюю, но бесполезную задачу — стабилизировать Афганистан. Защищать Америку от ядерных атак гораздо важнее», — заключает Лорен Томпсон.