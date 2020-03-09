Мнение: Мусорка в Афинах

09.03.2020, 1:18, Разное

По мотивам турецкого нападения на Грецию с помощью беженцев.
Обновленная мусорка в Афинах.

PS. У вчерашнего трэша с попытками турок выламывать фрагмент заградительной стены на турецко-греческой границе с помощью бронетранспортера есть еще один забавный нюанс. Партия бронетранспортеров этого типа была закуплена для усиления охраны границы на те деньги, которые Европейский Союз давал Эрдогану, чтобы тот ограничивал поток беженцев. Но по иронии судьбы, купленный на эти деньги БТР пытался проложить дорогу беженцам в Европу.

PS2. Вчерашняя попытка прорвать границу Греции в Кастаниc Эврос https://twitter.com/akrokentrwos/status/1236562722176843776


Призыв к грекам возродить "старый спартанский дух", чтобы защитить Европу от исламской волны.
Иронично, что спартанский дух пытаются возродить в Афинах.

Источник: Colonel Cassad



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