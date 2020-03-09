Предматчевые рукопожатия в играх УЕФА запретили из-за коронавируса

09.03.2020, 1:11, Новости дня

Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба организации.

«Данное решение будет применяться ко всем матчам УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации возможностей передачи коронавируса», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее в УЕФА заявили о возможности отмены ЧЕ-2020 из-за коронавируса. Кроме того, организаторы допустили перенос Олимпиады в Токио.

Напомним, в минувшую субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются агрессивностью.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Гречка в России за год подорожала почти на 50 процентов

19.01 / Меркель объяснила отсутствие контактов между Сарраджем и Хафтаром в Берлине

05.02 / Путин заявил об отсутствии у нового правительства времени на раскачку

18.02 / Министр экономики ФРГ заявил о необходимости «Северного потока – 2»

05.02 / «Ты просто объявлялка!» Легендарная диктор Алла Данько терпела обиды от мужа и коллег

10.01 / Контрактник из Башкирии погиб в Хабаровском крае

30.01 / Зеленский превратился в гвоздь, на котором держится все доверие к власти. Не выдержит он – рухнет вся нелепая конструкция

23.02 / «Лидеры России» поделились героическими историями

04.02 / В Минздраве рассказали, что тормозит создание вакцины против коронавируса

25.01 / SRF о встрече Меркель и Эрдогана — отношения по расчёту лучше открытой ссоры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика