Предматчевые рукопожатия в играх УЕФА запретили из-за коронавируса

09.03.2020, 1:11, Новости дня

Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба организации.

«Данное решение будет применяться ко всем матчам УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации возможностей передачи коронавируса», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее в УЕФА заявили о возможности отмены ЧЕ-2020 из-за коронавируса. Кроме того, организаторы допустили перенос Олимпиады в Токио.

Напомним, в минувшую субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются агрессивностью.