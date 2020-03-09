Ученые рассказали о последствиях взрыва сверхновой звезды Бетельгейзе

09.03.2020, 1:07, Разное

Научное сообщество пока не пришло к единому выводу относительно последствий взрыва сверхновой звезды Бетельгейзе, но они уверены, что на небе это событие смогут увидеть все. А вот смертельной опасности объект не представляет за исключением одного возможного развития событий.
Так, по словам астрофизиков, в истории человечества уже фиксировалось подобное явление — в 1604 и 1987 годах. Однако в тех случаях сверхновые находились на расстояниях 13 тыс. и 168 тыс. световых лет, поэтому люди могли лишь увидеть яркие вспышки в космосе. Звезда Бетельгейзе в свою очередь находится на расстоянии 700 световых лет, что по меркам космического пространства можно назвать «соседством».

Но даже при «близком» расстоянии Бетельгейзе не сможет «задеть» Землю своим взрывом. А вот гамма-лучи, при неблагоприятном развитии событий, способны пройти недалеко от нашей планеты. Это может обернуться для планеты полным уничтожением озонового слоя и повышением уровня радиации.

Некоторые специалисты предполагают, что Ордовикско-силурийское вымирание могло произойти из-за взрыва гиперновой (сверхмощной сверхновой). Но исследователи радуются возможности, что им удастся изучить «умирающую» гигантскую звезду Бетельгейзе.



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