«Ювентус» победил «Интер» и вернулся на первое место в Серии А

09.03.2020, 1:03, Новости дня

«Ювентус» 8 марта в 26-м туре чемпионата Италии победил «Интер», пишет официальный сайт туринского клуба.

«Ювентус» – «Интер» – 2:0

Голы: Рэмзи, 55, Дибала, 67

Удаление: Паделли, 80 («Интер»)

«Ювентус» после победы над «Интером» вернулся на первое место в чемпионате Италии и с 63-я очками опережает на один бал «Лацио».

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 54 очка и игру в запасе.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в поединке с «Интером» провел 1000 матч в карьере, об этом пишет ресурс Gracenote Live на странице в Twitter.

* — Cristiano Ronaldo will play his 1000th senior match for club and country (excluding 2 matches for Sporting B).

CR7 in numbers

725 — goals

152 — penalties (127 scored)

11 — red cards

2 — matches behind closed doors (incl today)

1 — own goal#CR7 #JuveInter

— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 8, 2020