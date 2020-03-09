ВОЗ: Чеснок, детская моча или кокаин не спасают от коронавируса

09.03.2020, 1:03, Новости дня

Чеснок, детская моча или кокаин не помогают в профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения для населения в связи c распространением нового коронавируса.

«Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом», – отметили в ВОЗ.

Также организация подчеркнула, что употребление кокаина или обтирание детской мочой никак не помогут уберечься от заражения. Для профилактики необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом; для обработки поверхностей можно использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства.

Неизвестно, связано ли это с появлением раздела о чесноке в рекомендациях ВОЗ, но чеснок как «лучшее лекарство» от коронавируса рекламировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В конце февраля он заявил, что «лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок».

Данилов также озвучивал другие ничем не подтвержденные данные о природе коронавируса и методах его лечения. Так, он утверждал, что SARS-CoV-2 – это секретная разработка китайских ученых, а вспышка началась из-за утечки вещества. В конце этой недели он заявлял, что от коронавирусной инфекции защищает прививка от кори (эту информацию опроверг украинский Минздрав).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 8 марта в мире было зарегистрировано 105,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, скончались 3584 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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