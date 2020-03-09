В одной из мечетей Парижа открыли стрельбу

09.03.2020, 0:30, Новости дня

По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа, сообщил телеканал BFM.

По данным источников в местной полиции, около 20.00 (22.00 мск) во двор мечети вошел неизвестный мужчина в шлеме и открыл стрельбу по находившемуся там человеку. В результате пострадавший получил серьезное ранение. Информации о личности нападавшего не приводится, передает ТАСС.

Открывший стрельбу мужчина скрылся с места преступления на мотороллере, в настоящее время его местонахождение не известно.

Напомним, в ночь на 20 февраля мужчина открыл огонь в кальянной города Ханау, убив нескольких человек, после чего скрылся на автомобиле, а позднее атаковал еще одну кальянную. В результате погибли десять человек, в том числе граждане Турции. Утром подозреваемый был найден мертвым.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал произошедшее «террористическим актом насилия», а канцлер Ангела Меркель заявила, что атака имела правоэкстремистский характер.