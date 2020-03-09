В продажу поступил бюджетный 5G-смартфон Vivo Z6

09.03.2020, 0:07, Разное

Новый смартфон от компании Vivo появился на полках магазинов электроники. Стоимость модели Vivo Z6 с поддержкой 5G SA и NSA составляет 313 долларов.

Преимуществами новой модели являются также 6 ГБ оперативной памяти и возможность расширять память с помощью флэш-карт до 128 ГБ. Смартфон с характеристиками 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой флэш-памяти будет стоить дороже на 57 долларов.

Модель Vivo Z6 базируется на однокристальной системе Snapdragon 765G. С зарядкой мощностью 44 Вт смартфон быстро заряжается и долго держит заряд благодаря тому, что оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА•ч.

Безрамочный дисплей имеет размеры 6, 57 дюймов и разрешение 2400*1800 пикселей

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп врезана в экран смартфона. Основная камера делает снимки с разрешением 48 Мп и светосильным объективом с диафрагмой F/1,79. Дополнительно встроены объективы для съемки в различных условиях.

Режим повышенной производительности, который поддерживает модель Vivo Z6 подходит для игр Multi-Turbo 3.0. В устройство встроена голосовая система-помощник Jovi.