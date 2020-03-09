Мнение: Ценовые войны

09.03.2020, 0:06, Разное

Саудовская Аравия приняла вызов России и намерена нарастить добычу нефти с сегодняшних 9,7 до 10 млн баррелей, а в случае необходимости — и до 12 млн и выше. Начинается нефтяная война, инструментом которой становится демпинг. Выживут не только лишь все.

Завтра рынки должны будут сообщить, что они об этом всем думают. Технически десятипроцентное падение цены нефти в пятницу было весьма показательным ответом, но он был на отказ России от сделки ОПЕК+. Теперь нужно будет выяснить реакцию рынков на решение Саудовской Аравии. По всей видимости, нефть должна будут штурмовать цену в 40 долларов. Во всяком случае по логике вещей ответ может быть только таким.

Однако всё это пока — лишь психология. Реально на рынке еще нет заявленных объемов. Ни дополнительных российских, ни дополнительных саудовских, ни чьих-то еще. Фактическое появление нефти произойдет примерно через месяц-два. Поэтому прямо сейчас начнутся спекулятивные качели, так как цена, безусловно, упадет, затем отыграет назад, потом снова будет прыгать туда-сюда, причем весьма существенно. Но окончательный баланс между ценой и реальным наполнением рынка дополнительными объемами установится позже. Так что пока это всё игры спекулянтов и только. А они по определению краткосрочные.

Но вариантов нет. Если российские компании и саудовская Арамко начнут увеличивать добычу на самом деле, то "навес" над рынком неизбежно будет нарастать. У этого навеса есть свое, чисто физическое, ограничение: предельная ёмкость имеющихся хранилищ. Как наземных, так и танкерных. Танкеры, как известно, в период кризиса перепроизводства нефти играют роль дополнительных мощностей по хранению. Но и их объемы небезграничны, а потому предел у наращивания добычи все равно есть. Главный вопрос — с динамикой потребления, а она сегодня зависит от Китая.

Китай восстанавливает производство, и особых сомнений в том, что он его восстановит (по крайней мере к лету) нет. Низкая цена на нефть позволит ему сделать это быстрее и с меньшими потерями. Но проблема Китая не только в упавшем на время эпидемии производстве. Она глубже, и эпидемия ее обнажила. Это хронические проблемы выбранной модели экономики, основанной на масштабных эмиссионных вливаниях. Которые надули гигантские пузыри, и их нужно как-то сдувать. В рамках экспортной модели рецепт сдувания пузырей понятен — наращивание экспорта. Но здесь как раз и кроется ключевое противоречие: ведущие экономики мира — американская и европейская — уже дошли до той стадии, когда рост экспорта китайских товаров впрямую угрожает их устойчивости. С этим и связана торговая война США с Китаем. И тот факт, что Китай вынужденно снижал экспорт в Америку, и привел к быстрому росту негативных явлений в его экономике в 19 году.

У Китая есть своя красная черта, выявленная стресс-тестами Центробанка. Это 4 процента роста ВВП в год. Ниже этого значения начинает разваливаться банковская система страны. Технически ее можно поддержать, залив проблемные банки деньгами, но это просто увеличение дозы — тогда красная черта сместится на еще более высокий уровень, который Китай может уже просто не потянуть. А значит — обвал все равно неизбежен.

И эта проблема носит явно неразрешимый характер. Ее невозможно решить ни в рамках манипуляций, ни в ходе ценовых и торговых войн. У этих войн в сложившейся ситуации нет победителей. Если в них победит Китай, он обрушит американскую и европейскую экономики, а значит — сам создаст ситуацию стагнации, а затем и падения своего экспорта. Победят Штаты — загнется Китай, а при тотальной зависимости мировой экономики от его производства опять же пострадают все остальные рынки, включая ведущие. Тупик.

Зависимые друг от друга глобальные рынки подошли к пределу экстенсивного роста. Что означает исчерпание существующих моделей развития сырьевых рынков, энергетического в первую очередь. В этом смысле ожесточение газовых и нефтяных войн становится решением — демпинг убьет самых слабых, оставив в живых только тех, кто сумеет выйти из этих войн с наименьшими потерями.

Здесь возникает новое противоречие: развитые экономики будут крайне заинтересованы в сырьевых войнах, так как они объективно будут поддерживать цены на сырье на минимальных значениях. Но при этом войны должны вестись как можно дольше и по возможности в них не должно быть победителей.

Во всяком случае, Китай при любом развитии событий прямо сейчас предельно заинтересован в низких ценах на нефть и газ — ему нужно поднимать из руин свою севшую экономику и выходить на докризисные показатели как можно скорее. Соответственно, свои убытки он намерен переложить на своих импортеров. Россия уже высказала готовность помочь Китаю в восстановлении ценой падения уровня жизни своего населения. Теперь к России (во многом вынужденно) присоединяется и Саудовская Аравия. По всей видимости, к ценовым войнам подтянутся и другие производители нефти — им, в сущности, деваться будет некуда.