Ученые: В Баренцевом море слишком много микропластика

08.03.2020, 23:57, Новости дня

Сотрудники Арктическоого и Антарктического НИИ Госгидромета сообщили, что российская акватория Баренцева моря очень засорена микропластиком. Более того, его концентрация сопоставима с наиболее загрязненными территориями нашей планеты.

Как отметили эксперты, в 2018 году они брали пробы около Новой Земли, а в 2019 – на западе моря. В итоге после анализа были получены впечатляющие данные, согласно которым у Новой Земли концентрации частиц на кв. км. достигает одного миллиона. То есть концентрации в Баренцевом море сопоставимы с самыми загрязненными территориями планеты. При этом ученые считают, что пока данных для составления общей картины недостаточно, поскольку регион только начали изучать.

На сегодняшний день наиболее засоренными морями в западной Арктике считают Баренцево и Гренландское. Возможно, дело в том, что именно в этих районах происходит циркуляция океана.