Доказана эффективность детских прививок против рака

08.03.2020, 23:57, Новости дня

Научные специалисты Хельсинского университета получили доказательства того, что обычная вакцинация в детстве способствует эффективности антираковой терапии в зрелом возрасте.

Команда ученых провела огромное количество исследования на лабораторных мышах. Так в одной группе мышам сделали прививки от столбняка, а животных второй группы оставили непривитыми. Затем при развитии у животных злокачественной опухоли им проводили антираковую терапию. Специалисты сразу отметили, что у мышей из первой группы эффективность лечения была гораздо выше, чем у подопытных из второй группы. Эффект был достигнут за счет усиления иммунного ответа организма, согласно предположениям исследователей.

Открытие позволит изменить существующие протоколы иммунотерапии, однако пока ученые намерены использовать полученную информацию для создания новые противоопухолевых средств.