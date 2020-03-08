Обнаружены признаки болезни вейперов

08.03.2020, 23:57, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования эксперты смогли обнаружить симптомы заболевания, вызываемого использованием электронных сигарет.

На протяжении длительного периода времени научные специалисты занимались изучением фотоснимков легких, получивших серьезные повреждения от испарений данных приборов. В итоге эксперты все же нашли симптомы нового заболевания, которое развивается из-за использования электронных сигарет. Опасную патологию ученые пытались исследовать как можно лучше. По симптоматике, согласно выводам авторов исследования, данное заболевание напоминает пневмонию, однако его излечить нельзя ни лекарственными препаратами, ни антибиотиками.

В настоящее время специалисты выясняют, какие типы электронных сигарет может стать причиной развития столь серьезного заболевания.