Дело «Сети»: «Бесы» наших дней

08.03.2020, 23:54, Новости дня

4 марта в лесу под Рязанью, похоже, обнаружен труп Екатерины Левченко. Ранее в этом же районе отыскали труп Артема Дорофеева. Он был садистски убит членами молодежной анархисткой группировки "Сеть" (запрещена в РФ). По крайней мере, находящийся в бегах член "Сети" Алексей Полтавец признался в этом убийстве и даже рассказал о мотивах: опасение, что информация о торговле наркотиками и подготовке террористических актов "утечет" на сторону.

Сюжет Достоевского "Бесы", где анархист-заговорщик Верховенский инициирует коллективное убийство засомневавшегося соратника Шатова с целью связать кровью свою группу. Не ново. Ново по сравнению с Достоевским то, что современная культура вроде как оппозиционного протеста готова солидаризироваться даже с преступлением, закрывать на преступление глаза, дабы держать протестный строй.

Мы говорим о моральной готовности вроде и интеллигентных людей согласиться даже с убийством, явным преступлением, и как бы опустить это в своем сознании. А когда молодым людям из анархистско-террористической организации суд выносит приговор, то благородство они видят в том, чтобы якобы возвышенно протестовать.

А коллективные письма в поддержку осужденных направили десятки наших ученых, среди которых два члена РАН и шесть член-корреспондентов, сотни учителей, среди подписантов — известные журналисты, врачи и издатели… Интересно, что информация о совершенных убийствах гуляла в этих кругах как бы втуне. А когда рижский интернет ресурс Меduza опубликовал об убийствах и наркоторговле свое расследование, то виновата стала Меduza.

Точно как в "Бесах", словно на собрании заговорщиков:

— Позвольте обратиться к вам, господин майор, донесли бы вы или не донесли? — продолжал Верховенский. — И заметьте, я нарочно к вам обращаюсь.

— Не донесу-с.

— Ну, а если бы вы знали, что кто-нибудь хочет убить и ограбить другого, обыкновенного смертного, ведь вы бы донесли, предуведомили?

— Конечно-с, но ведь это гражданский случай, а тут донос политический. Агентом тайной полиции не бывал-с.

— Да и никто здесь не бывал, — послышались опять голоса. — Напрасный вопрос. У всех один ответ. Здесь не доносчики!

— Отчего встает этот господин? — крикнула студентка.

— Это Шатов. Отчего вы встали, Шатов? — крикнула хозяйка.

Шатов встал действительно; он держал свою шапку в руке и смотрел на Верховенского. Казалось, он хотел ему что-то сказать, но колебался. Лицо его было бледно и злобно, но он выдержал, не проговорил ни слова и молча пошел вон из комнаты.

— Шатов, ведь это для вас же невыгодно! — загадочно крикнул ему вслед Верховенский.

Шатова в итоге у Достоевского и убили. "Бесы" наших дней убили Екатерину Левченко и Артема Дорофеева. В позиции Шатова сейчас Меduza, мол, именно она и донесла. Культурно?

Текст:

"Вести недели"



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