Рукопожатие с болельщиками-«невидимками»: Роналду пошутил о коронавирусе

08.03.2020, 23:54, Новости дня

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пошутил на тему пустых трибун, при которых его команда сыграет центральный матч 26 тура против "Интера". Португалец отдал "пять" болельщикам, которые там не было.

Ситуация произошла перед матчем, когда игроки "Ювентуса" приехали на стадион "Альянц" и вышли из клубного автобуса. Роналду сразу направился к заграждению, за которым обычно находятся фанаты. Но в Италии коронавирус, спортивные мероприятия проходят без зрителей, и болельщиков там не оказалось.

Ronaldo with ghost fans 😁 pic.twitter.com/IeeRdFxcIb

— FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) March 8, 2020

Пустые трибуны на спорте согласно указу властей Италии будут сопровождать спортсменов до третьего апреля. Однако накануне министр спорт страны Винченцо Спадафора призвал остановить чемпионат Италии по футболу. Пока коронавирус не утихнет.