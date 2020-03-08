НХЛ. Малкин забил, но «Питтсбург» все равно проиграл «Каролине»

08.03.2020, 23:54, Новости дня

За океаном стартовал очередной день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Питтсбурге" местные "Пингвинз" принимали "Каролину Харрикейнз". Встреча завершилась со счетом 2:6 в пользу "ураганов".

Хоккеисты "Питтсбурга" дважды вели в счете: забивали Патрик Марло и россиянин Евгений Малкин, но соперники каждый раз отыгрывались, в концовке второго периода вышли вперед, а в заключительном игровом отрезке и вовсе забросили три шайбы подряд и довели матч до победы.

Для игроков "Питтсбурга" это поражение стало вторым подряд. "Каролина" же наоборот одержала вторую подряд победу.



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