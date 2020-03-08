Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса

08.03.2020, 23:41, Новости дня

В Италии погибает каждый двадцатый зараженный коронавирусом нового типа, страна занимает первое место в мире по смертности от COVID-2019, следует из статистической сводки.

В воскресенье число погибших в Италии резко выросло – до 366 человек (4,96% из 7,3 тыс. зараженных), передает РИА «Новости».

На втором месте по уровню смертности Иран, на третьем – Китай.

В США выявили 472 случая заражения, 19 человек умерли (4,03%).

Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран – в Южной Корее, там умирают 0,68% зараженных.

По доле зараженных на первом месте оказалась Южная Корея. На каждый миллион жителей там приходится 142,1 подтвержденных случая коронавируса.

На втором месте оказалась Италия (121,9 случаев). На третьей строчке – Иран (80,9), следом идет Китай (58,3).

Неожиданно высоким этот показатель оказался в Швейцарии (39,3) и Норвегии (31,5).

Большинство европейских стран находятся на одном уровне по доле зараженных. На седьмом месте – Швеция (20,0), далее – Бельгия (17,5), Нидерланды (15,4), Франция (14,3), Испания (13,1), Германия (12,3), Австрия (11,8), Британия (4,1).

В Японии зараженных 3,9 на миллион жителей, а в США – 1,4.

К утру воскресенья число жертв коронавируса нового типа в Италии достигло 233 человек. В тот же день власти Италии решили экстренно изолировать всю северную область Ломбардия, 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке.

По сообщениям СМИ, коронавирусом нового типа заразился начальник генерального штаба ВС Италии генерал Сальваторе Фарина, а также лидер Демократической партии Италии.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.