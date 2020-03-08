Учёные из Израиля создали исправляющие дальтонизм контактные линзы

08.03.2020, 23:37, Разное

Учёным из Израиля удалось создать контактные линзы, улучшающие различие цветов у людей с дальтонизмом. Для этого специалисты покрывали линзы тончайшим слоем золота эллиптической формы, что помогло 10-кратно исправить цветовосприятие.

Авторы проекта рассказывают, что ранее уже разрабатывались очки для снижения обнаружения воспринимаемых цветов, но они были менее эффективны. Новая разработка с применением золотого покрытия в 10 раз улучшает способности различать цвета и почти полностью устраняет у человека эффекты так называемой цветовой слепоты.

Заболеванию дейтераномалия, при котором человек не различает зелёный и красный цвета, мужчины подвержены больше женщин. У пациентов отмечаются нарушения в работе фоторецептора, отвечающего за выявление зелёного света. Он не выполняет данную функцию, больше реагируя на красный цвет.