Италия закрыла на карантин северные районы страны

08.03.2020, 23:33, Новости дня

Четверть населения Италии оказалась в карантине после нового решения правительства страны, принятого в воскресенье.

В Италии зарегистрировано больше случаев гибели людей от вируса COVID-19, чем в любой другой стране за пределами Китая.

После более чем 230 смертей правительство решило закрыть для въезда и выезда северную часть страны, включая Ломбардию и финансовую столицу страны – Милан.

Кроме того, Италия закроет 14 других провинций, включая Венецию и ее окрестности.

Въезд и выезд из этих районов будут строго ограничены до начала апреля на фоне попыток властей снизить число новых умерших от вируса. Музеи, театры, кинотеатры и другие развлекательные заведения также закрыты.

Итальянские власти попросили вышедших на пенсию врачей вернуться на службу, чтобы помочь остановить распространение болезни.

Один случай коронавируса зарегистрирован в Ватикане.

Иран заявил в воскресенье, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 49 человек, в результате чего общее число погибших достигло 194. Всего в этой стране зарегистрировано 6566 случаев заболевания.

В Китае в воскресенье обрушилась гостиница, в которой находились в карантине зараженные вирусом люди. В результате инцидента погибли по меньшей мере шесть человек.

Вирус появился в Китае в конце прошлого года.

Агентство Reuters сообщает, что анализы на коронавирус, взятые у двух федеральных медицинских инспекторов в международном аэропорту Лос-Анджелеса, дали положительные результаты. Они были отправлены на самокарантин до 17 марта. Агентство сообщило, что сотрудники службы досмотра, многие из которых являются федеральными служащими, уже «попросили своих начальников… изменить официальные протоколы и потребовали более надежных масок».

По состоянию на воскресенье в мире было зарегистрировано более 106 тысяч случаев заболевания. Число погибших превысило 3500 человек.

Бахрейн объявил, что соревнования Гран-при «Формулы-1» пройдут позднее в этом месяце и без зрителей.

«Учитывая, что вирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, проведение крупного спортивного мероприятия, открытого для публики и позволяющего тысячам международных путешественников и местным болельщикам взаимодействовать в непосредственной близости друг с другом, в настоящее время было бы неправильным», – заявил в воскресенье Международный автодром Бахрейна.