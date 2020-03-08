Засевшие в Идлибе боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

08.03.2020, 23:11, Новости дня

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что за прошедшие сутки незаконные бандформирования восемь раз нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

По данным руководителя российского Центра по примирению, боевики обстреляли семь населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, передает ТАСС.

Контр-адмирал также отметил, что российские подразделения военной полиции провели патрулирования по четырем маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке. Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование с аэродрома Метрас.

По информации Журавлева, за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели три гуманитарных акции в населенных пунктах провинций Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдано 825 продовольственных наборов общим весом более 3,9 тонны.

Помимо этого, специалисты Минобороны РФ оказали медицинскую помощь 274 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани в провинции Алеппо и Эль-Камышлы в провинции Хасеке.

Накануне боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и возобновили обстрел населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб. После этого сирийская армия открыла ответный огонь по террористам в Идлибе.

В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором в ходе переговоров в Москве договорились президенты РФ и Турции.

К утру пятницы бои в районе сирийского Идлиба прекратились.

Лидер Сирии Башар Асад в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду, что «турецкая сторона выполнит свои обязательства».