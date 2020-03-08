McLaren выпустил суперкар цвета-хамелеон с обновленным интерьером

08.03.2020, 23:07, Разное

Специалисты подразделения McLaren GT Verdant Theme продемонстрировали возможности персонализации, выпустив особую версию суперкара GT. Автомобиль выделяется 3-цветной окраской кузова и особой отделкой интерьера.

Поскольку гранд-турер был окрашен в 3 оттенка зеленого, под разными углами цвет воспринимается по-другому, отмечают эксперты. Для достижения подобного эффекта разработчики потратили на окраску более 420 часов. Что касается колёсных дисков, выхлопных патрубков и окантовки окон, то они выполнены в черной расцветке, а вот элементы экстерьера лишились хромированных деталей.

В подкапотном пространстве располагается мощный 4,0-литровый двигатель на 620 лошадиных сил. Функция трансмиссии положена на семиступенчатый преселективный «робот». С 0 до 100 км/час транспортное средство разгоняется за 3 секунды. Похожая персонализация доступна и для других автомобилей британского концерна, но индивидуализация будет стоить дорого.