От кольца с огромным бриллиантом до миллиона алых роз: как российские звезды отметили 8 Марта

08.03.2020, 23:06, Разное

С самого утра в адрес прекрасной половины человечества звучат самые трогательные пожелания. Одним из первых прекрасных дам поздравил Филипп Киркоров:

С красивым весенним днем вас, милые дамы! С 8 Марта! Все цветы мира дарим вам! Цветите, благоухайте, любите, летайте во сне и наяву! Восхищаюсь вашей женской природой — она так красива, загадочна, изящна, чувствительна, тонка, элегантна и непредсказуема. Вы наши Музы! Вдохновляйте нас на подвиги! И на творчество, — написал в соцсетях Филипп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)8 Мар 2020 в 4:49 PDT

К нему с поздравлениями присоединился Владимир Пресняков:

Дорогие наши, милые, нежные, заботливые, любимые, сильные, красивые, сияющие! С праздником! Берегите себя и свой внутренний свет.

В своем аккаунте Instagram Павел Воля поделился снимком супруги — Ляйсан Утяшевой — и дочери, четырехлетней Софии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)8 Мар 2020 в 4:41 PDT

» target=»_blank»>

На этой фотографии две мои любимые девочки из четырех. Еще две, мама и сестра, на других фотках. Но все они вместе — лучшее, что есть в моей жизни. И все лучшее, что есть во мне, — это от них! Они научили меня любить и чувствовать себя любимым.Спасибо, девочки.

Как сейчас помню момент, когда сделана эта фотка. Лето, отпуск, просто шли по улице, как мы с Робертом поняли, что ушли далеко вперед. Разворачиваемся, а наши девчонки обнимаются посреди улицы. Просто так. Захотелось им обниматься. Мы вернулись, сфотографировали их, а после долго обнимались все вместе. С 8 Марта, девочки, все девочки, пусть таких дней будет больше. Мы, мужчины, всегда рядом, мы всегда поможем, мы всегда возьмем вас на руки. Нам это приятно. Будьте счастливы, — написал Воля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)8 Мар 2020 в 12:14 PST

Павел Прилучный, от которого все поклонники ждут примирения с Агатой Муцениеце (супруги недавно объявили о расставании), пожелал всем женщинам быть любимыми и чувствовать себя принцессами независимо от праздника:

Пусть в этот мартовский день улыбаются все вокруг, пусть все смотрят на вас с восхищением, и какая бы ни была за окном погода, пусть в вашем сердце будет светло и ясно от внимания и любви друзей, родных и любимых. Почувствуйте в праздник 8 Марта себя принцессой и оставайтесь ею всегда!

А вот бизнесмен Александр Лебедев решил сделать этот праздник особенным — модели Елене Перминовой, с которой он уже 15 лет живет в гражданском браке, он подарил кольцо с внушительным бриллиантом в форме сердца. Снимок украшения, занявшего место на безымянном пальце, Елена опубликовала в соцсетях, подтвердив тем самым скорую свадьбу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)8 Мар 2020 в 6:21 PDT

Когда девочки любимые, то и глаза светятся счастьем!!! Смотрю на эти солнечные цветы, и так хочется, чтобы внутри у каждой светило свое внутреннее солнце: яркое, жаркое, нежное, беззаботное и прекрасное!!! Сияйте, расцветайте, дарите этому миру красоту и нежность!!! —

написала Татьяна Навка под фото с дочерью Надей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)8 Мар 2020 в 4:42 PDT

Трогательными фото с детьми поделились Елена Подкаминская, которая недавно стала мамой в третий раз, Юлия Пересильд и Екатерина Вуличенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official)8 Мар 2020 в 3:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Екатерина Вуличенко (@vulichenko)8 Мар 2020 в 3:08 PDT

В подписях звездные мамы поразмышляли о смысле праздника и предназначении женщины.

Что мне нравится в 8 Марта? Мне нравится цифра 8 — знак бесконечности… очень женская цифра, ибо ты не заканчиваешься, а всегда продолжаешься в своих детях. Что пожелать женской половине Человечества? Желаю Веры-Веры в себя. И Уважения к самой себе (не путать с высокомерием и самоуверенностью). А еще, и вот без этого совсем никуда, — не терять чувства Юмора (в самых сложных ситуациях) и Самоиронии, —

пожелала Юлия Пересильд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)7 Мар 2020 в 11:11 PST

Девочки, будьте Капитанами своего счастья!!! И пусть море вам будет по колено. С праздничком нас!!! —

присоединилась с поздравлениями Татьяна Тотьмянина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)7 Мар 2020 в 11:17 PST

Дорогие женщины! В этот день я хочу пожелать нам всем, должно быть, самую важную вещь: быть свободными. От предрассудков, от негативных обстоятельств, от чужого мнения, от косых взглядов, от несвободы, которая естественным образом нас сопровождает.

Материнство — это наше главное предназначение. Как бы ни менялся мир на наших глазах, эту роль невозможно отменить. Быть матерью очень сложно, и современный мир эту задачу никак не облегчает, скорее даже наоборот. В условиях постоянной смены трендов и парадигм мы иногда начинаем забывать об уникальной задаче, решить которую способны только мы.

Счастливое материнство — это ключ к счастью всего человеческого рода. Без наших детей не будут сделаны новые открытия, не будут остановлены наконец войны, да и с угрозами вроде коронавируса без них мы тоже не справимся. Мир стоит на наших с вами плечах, и этот закон невозможно переписать или поставить под сомнение.

Будьте свободными для того, чтобы давать жизнь, воспитывать и делать счастливыми детей так, как считаете нужным именно вы.

Ну а мужчинам я скажу: да, мы становимся сильнее, но всегда нуждаемся в вашей поддержке. Будьте нашим вдохновением, чтобы наша любовь к вам ни в коем случае не была вынужденным компромиссом. Питайте нас энергией, чтобы мы могли поделиться ею с вами, когда вам самим будет нужна наша помощь, — написала Тина Канделаки.

Как вы думаете, что получится, если объединить нежность прекрасного рассвета, изящные линии волн, подрагивающее движение листьев, стройный силуэт пальмы, округлость Луны, деликатный соблазн цветов, чистоту горного озера, радость солнечного луча, твердость бриллианта, изящность лебедя, безжалостность тигра, самолюбие паука, скромность ласточки, нежность голубя, жар огня и холод снега? — Да! Именно так и появились мы, женщины! С праздником, девчонки, пусть вас всегда окружают цветы, комплименты и любовь! —

пожелала всем певица Жасмин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Певица Жасмин (@jasmin)7 Мар 2020 в 11:53 PST

Если честно, то всего один день в году вспоминать о нас и дарить нам цветы, что по тройной цене, и ненавидеть тайно. Сие принуждающее вас событие к обязательному вниманию с вашей стороны. Ох!!!! Но если бы вы знали, как же нам приятно получать от вас цветы без повода. Любите нас. Ласкайте нас. Обожайте нас. И мы отплатим вам верностью и преданностью, — обратилась к мужчинам в соцсетях Анастасия Макеева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)7 Мар 2020 в 10:57 PST