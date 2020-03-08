Мнение: Зеленый Талибан

08.03.2020, 23:05, Разное

Талибан решил занять четкую позицию в споре Дональда Трампа с Гретой Тунберг, которые поспорили в Давосе о том, можно ли победить глобальное потепление посадкой деревьев. Трамп считает что можно, Грета считает, что этого мало. Экологи из Талибана на основе серьезных научных изысканий в горах провинции Нангархар, заняли прогрессивную позицию президента США, тем более, что проблему промышленных выбросов в Афганистане уже давно решили путем почти полного уничтожения промышленности и не только промышленности. А героиновая промышленность давно работает на сугубо природных ингредиентах, учитывая все рекомендации Гринпис.



Талибан призывает снизить выбросы СО2 в атмосферу на 5% и готов присоединиться к Парижскому соглашению по климату.



Махмуд и Абдулла вносят свой вклад в борьбу с глобальным потеплением вдохновившись выступлением Греты Тунберг в ООН.



Зеленая дорога Афганистана в будущее.



"Сажать деревья — это хорошо, конечно, но этого практически нигде недостаточно для того, чтобы решить все проблемы"

Ну а пока Талибан на радость Грете сажает елки, в Афганистане с момента объявления перемирия погибло уже более 200 человек (в основном афганских военных и чиновников + немалое кол-во гражданских + пара десятков боевиков Талибана). Некоторые горько шутят, что до объявления "перемирия с американцами", жертв было в среднем за неделю несколько меньше.

Талибан фактически шантажирует американцев, пытаясь заставить Вашингтон надавить на правительство в Кабуле, чтобы то отпустило пленных талибов, которых согласились отпустить американцы, даже не поинтересовавшись вопросом, готово ли их отпустить афганское правительство. Талибы, после общения с Трампом, используют эту коллизию, указывая на то, что США не выполнили свое обязательства, а раз так, то они покажут цену нарушения данного Талибану слова, отсюда и волна убийств.

США находятся в сложном положении — если надавить на правительство и все-таки заставить его отпустить пленных, все это будет выглядеть так, что Талибан ценой убийств в общем то случайных людей, к чему-то принуждает Вашингтон, а тот вынужден учитывать это давление и идти на поводу у талибов.

С другой стороны, если отказаться поддаваться этому кровавому шантажу, то это будет признанием того, что сделка США с Талибаном сорвана (понятное дело, что Талибан обвинит в этом США, а США Талибан), а значит перед выборами президента США, Трампу будут резонно ставить в вину провал на Афганском направлении (помимо прочих), так как Трамп вопреки мнению Демократической партии и части собственной партии, сделал ставку на резкое сокращение контингента в Афганистане уже в 2020-м году и прямые договоренности с Талибаном, который он уже в мае хочет исключить из списка террористических организаций на международном уровне.

И с учетом того, что выборы в США приближаются, кровавый шантаж со стороны Талибана имеет не только внутриафганский контекст, но и затрагивает вопросы американской внутренней политики.