Смена правительства Украины увеличивает риск провала реформ – Oxford Economics

08.03.2020, 22:42, Новости дня

Смена правительства Украины усиливает риск провала реформ в стране. Об этом говорится в прогнозе британской аналитической компании Oxford Economics, опубликованном 6 марта.

Также в докладе отмечается, что проблемы с реформами, вероятно, «существенно усложнят переговоры с МВФ».

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Новым главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

Американская компания Morgan Stanley после назначения нового Кабмина рекомендовала продавать украинские облигации, опасаясь сворачивания реформ.

На неопределенность будущего реформ после перестановок в правительстве указывала также авторитетная газета The Financial Times. Издание отмечало, что кадровые решение президента Украины могут свидетельствовать о том, что Зеленский отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Первый транш по этой программе Киев пока не получил.