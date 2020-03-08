Смена правительства Украины увеличивает риск провала реформ – Oxford Economics

08.03.2020, 22:42, Новости дня

Смена правительства Украины усиливает риск провала реформ в стране. Об этом говорится в прогнозе британской аналитической компании Oxford Economics, опубликованном 6 марта.

Также в докладе отмечается, что проблемы с реформами, вероятно, «существенно усложнят переговоры с МВФ».

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Новым главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.

Американская компания Morgan Stanley после назначения нового Кабмина рекомендовала продавать украинские облигации, опасаясь сворачивания реформ.

На неопределенность будущего реформ после перестановок в правительстве указывала также авторитетная газета The Financial Times. Издание отмечало, что кадровые решение президента Украины могут свидетельствовать о том, что Зеленский отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Первый транш по этой программе Киев пока не получил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Офицера-подводника уволили за пьянство на базе Тартус в Сирии. Он матерился на портрет Путина

11.02 / В Госдепе и Пентагоне обвинили Россию в срыве спецопераций США в Ливии

26.02 / Еврокомиссия предупредила Италию о высоком риске рецессии

21.02 / СТРАНА — в команде Порошенко обвинили Москву в «дне национального позора» Украины

14.02 / При минометном обстреле в Мьянме пострадали более 20 детей

06.02 / Ученые обнаружили вирусы в каждой восьмой опухоли

25.02 / Лидеры США и Индии объявил о работе над всеобъемлющим торговым соглашением

05.03 / Жириновский предложил казнить за фейки

04.02 / Коронавирус 2019-nCoV. В России в карантин попал гражданин Украины

11.02 / Россия, Китай и Куба — американский сенатор назвал виновных в венесуэльском кризисе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика