В Царском Селе станцевали под Skibidi в поддержку Little Big на Евровидении

08.03.2020, 22:41, Новости дня

Сотрудники санкт-петербургского Государственного музея-заповедника «Царское Село» станцевали под песню Skibidi группы Little Big в поддержку участника от РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020».

Видеозапись с танцем сотрудников музея появилась в группе «ГМЗ «Царское Село»/ Tsarskoye Selo State Museum» соцсети Facebook.

В зажигательном ролике танцуют все: кабинетные работники возле офисных столов, смотрители в коридорах музея, охранники и садовники, гардеробщицы и даже группа иностранных туристов, информирует «Российская газета».

«Little Big весело и дерзко представит Россию. Ни секунды в этом не сомневаемся», – отметили музейщики в видео и пожелали Little Big победы на Евровидении.

Напомним, Первый канал выбрал питерскую группу Little Big в качестве участника от РФ на «Евровидение – 2020». Лидер группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников.

Телеведущая Тина Канделаки предсказала победу российской группы на конкурсе.



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