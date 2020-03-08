Обнародована помогающая восполнять энергию диета Кейт Миддлтон

08.03.2020, 22:37, Разное

Супруга британского принца Уильяма активно участвует в жизни королевской семьи, посещает различные приёмы, ездит в турне, для чего ей необходимо не только поддерживать здоровье, но и регулярно восполнять потраченную энергию. В этом случае Кейт Миддлтон помогает правильная диета и полезные продукты.
По информации издания Mirror, несмотря на принадлежность к монаршей семье герцогиня Кембриджская иногда самостоятельно готовит для мужа и детей. В рационе Кейт Миддлтон преобладают овощи, фрукты и блюда, приготовленные по рекомендациям диетологов. В период третьей беременности супруга принца Уильяма питалась согласно диете Дюкана с уменьшенным потреблением углеводов и, напротив, повышенным числом белков и полезных жиров. В настоящее время Миддлтон не придерживается какого-то особого питания для поддержания фигуры, но тем не менее питание позволяет ей оставаться всегда энергичной и в прекрасной форме.

На завтрак герцогиня предпочитает смузи из ягод, овощей или фруктов, на полдник преобладают салаты из полезных для организма и состояния кожи продуктов, а на ужин семья принца Уильяма часто выбирает жареную курицу. Кстати, Кейт Миддлтон не употребляет шоколад, заменяя его ягодами с миндальным молоком.



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