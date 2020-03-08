Исследователи доказали опасность нерегулярного сна для сердца

08.03.2020, 22:37, Разное

Ученые из США провели эксперимент и выяснили, как реагирует организм на различную продолжительность сны. Результаты исследования показали, что отсутствие режима сна и бодрствования негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

В эксперименте поучаствовали 1992 человека в возрасте от 45 до 84 лет, у которых не было проблем с сердцем и сосудами. Во время исследования на руки испытуемым закрепили трекеры, которые фиксировали характеристики сна.

Проанализировав показатели трекеров, исследователи увидели, что у людей, которые не соблюдали режим сна в течение последних пяти лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в два раза выше, чем у тех испытуемых, чей сон был регулярным.

Ученые рассказывают, что если время, в которое человек ложиться спать не изменяется больше чем на 90 минут, то это самый оптимальный режим сна. Нарушение регулярности сна чаще возникает у молодых людей из-за того, что они намного больше работают или учатся, чем старшее поколение.