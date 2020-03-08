Мнение: Праздник Зеленого Винограда

08.03.2020, 22:18, Разное

Я недавно задавала вопрос, почему во всех женских сообществах, посвященных отношениям с мужчинами, участницы не свои ошибки разбирают, а ошибки мужчин.

В этих сообществах обычно нет ни одного мужчины, мужчины такие сообщества не читают и обходят стороной, но женщины ежедневно долгие годы обсуждают ошибки мужчин, словно хотят научить их своей мудрости.

Вот это бесцельное и, на первый взгляд, фантастически абсурдное мероприятие имеет предназначение.

Это плантации зеленого винограда, которые женщины помогают друг другу выращивать в целях женской солидарности.

И 8 марта для многих женщин становится праздником Зеленого Винограда.

Помните, что такое ЗВ? Это склонность обесценивать все привлекательное, но недоступное в целях независимости.

Цель у ЗВ — независимость. Хорошая цель, но способ очень плохой.

Вместо прокачки собственных опор — внушение, что другой тебя не достоин.

Вот приходит в женское сообщество женщина, как обычно в слезах и соплях.

Почему всем кружком кумушек начинается обсуждение мужских ошибок?

Чтобы помочь этой женщине стать независимой. «Он плохой, перестань за него держаться», — вот главный мессадж.

Перестань бояться его потерять, перестань угождать, перестань о нем плакать, он не стоит того.

Женщины в сообществах уверены, что иметь собственные опоры женщине мешает любовь к мужчине.

В любви к мужчине они видят причину своей зависимости.

Не в своей паразитической позиции, не в своем инфантильном желании опереться на мужчину, а в любви к нему.

Хотя Симона де Бовуар, автор библии феминисток «Другой пол», писала:

«Один только труд может гарантировать ей реальную свободу. Как только женщина перестает вести паразитический образ жизни, система, основанная на ее зависимости, рушится, исчезает необходимость в посреднике-мужчине, который связывает ее с внешним миром»

Многие феминистки решили, что у женщины должна исчезнуть потребность в мужчине вообще, а не в мужчине как в посреднике.

Если у женщины есть свои опоры, ей не нужен посредник, он сама взаимодействует с социумом, и мужчина ей нужен только для любви и совместного потомства, как и женщина мужчине. Не как посредник между ней и социумом становится нужен ей мужчина, а как партнер.

Это уже не нужда, не болезненная зависимость, а нормальная потребность, взаимная.

Но зависимые женщины считают, то любой мужчина — сам по себе хищный торт, вызывающий зависимость.

И чтобы победить чары этого хищного торта собирается анти-шкатулка, досье на мерзавца. А в женских сообществах это досье пополняется до вердикта «казнить».

Сообщницы одержимы благой целью: освободить страдалицу, избавить ее от ига. На освободительную борьбу направлены их усилия.

Мужчина — враг, цепи — любовь к нему. Значит для освобождения нужно разорвать цепи, покончить с любовью.

Виноград объявляется кислым и теперь можно морщиться, глядя на него.

ЗВ — способ борьбы с большой фигурой. Фигура превращается в чучело и вокруг нее совершается ритуальный танец, чтобы сжечь.

Товарки помогают друг другу развенчать кумиров.

В день 8 марта я хочу описать, как это выглядит с точки зрения поля и чем грозит.

Фигура в поле вырастает непропорционально большой не от того, что вы считаете кого-то очень хорошим. Не от этого.

Фигура вырастает большой от количества запросов. Непропорционально большая фигура (когда ваша в общем поле мала, а чужая велика) бывает только при очень плохом локусе контроля. Запросов к вам нет или мало, ваших собственных запросов к себе тоже нет, а вот запросов к чужой фигуре больше и больше.

Когда вы хотите оплести чужую фигуру зеленым виноградом, вы начинаете адресовать ей еще больше запросов.

В этом она вам не угодила, там не соответствует требованиям, тут провинилась перед вами. Локус контроля еще больше сдвигается в сторону этой фигуры, ведь она назначается ответственной за все.

И фигура от этого растет.

Это первый побочный эффект шабаша. Вы можете почувствовать еще большую зависимость, одновременно с выросшей обидой.

Вы пришли, чтобы вам помогли разочароваться, но прилипли еще больше. Это произошло потому, что вы сильней сместили локус контроля в сторону фигуры.

Если вам одновременно кормили корону и вы почувствовали себя очень значимой и сильной, море может показаться вам по колено и вы ринетесь навстречу сливу.

Но бывает не всегда. Иногда зеленому винограду удается сделать фигуру отталкивающей.

Лучше всего работает запугивание, описание насилия и ужасов, но и коллективные издевки над вашим кумиром тоже могут сработать.

Фигура остается большой, поскольку количество запросов к ней не уменьшилось, но она превращается в отталкивающую, страшную или противную.

Ваш локус по-прежнему у другого, а его фигура превратилась в монстра.

Это может привести к тому, что у вас будет постоянная тревога или даже начнутся панические атаки.

Многие «феминистки» жалуются, что им страшно ходить в метро, они везде видят мужскую агрессию.

Вот это второй эффект зеленого винограда.

Если вы внушаете себе, что мужчины — монстры, значит вы будете жить в мире монстров.

Ненависть также приводит к невротическому страху наказаний. Вам кажется, что вам отомстят и вы живете под угрозой этого.

Может быть и третий эффект.

Вам удалось обесценить и развенчать фигуру, однако она осталась по-прежнему большой.

ЗВ никогда (никогда) не уменьшает фигуру!

Он консервирует ее или даже растит.

Но иногда ЗВ стирает персону, фигура остается большой, но становится безликой.

И это — настоящая лярва, которая будет съедать вас каждый день, пока вы не совершите обратный ритуал (расплести ЗВ, снять корону, поправить локус).

Иначе вы будете чувствовать маету, депрессию и упадок сил.

Это не страшилки, и я бы не стала пугать и без того трусливых женщин, если бы это было преувеличением.

Безликая большая фигура может обрести новую персону и тогда вы с разбегу, совершенно непредсказуемо и абсурдно влюбитесь, иногда в первого встречного.

Это как яма, заваленная хворостом, туда легко внезапно провалиться. И вы даже понять не сможете, почему это произошло, вы будете сваливать на травму от предыдущих отношений, но дело в лярве, оплетенной зеленым виноградом.

Иногда фигура может остаться не персонализированной, безликой и большой надолго. С поеданием вас она справится еще лучше, оставаясь в такой тени. Вы можете не думать о конкретном человеке, не скучать персонально о нем, вы будете просто тосковать и маяться, не понимая о чем и почему.

Чтобы уменьшить фигуру и открыть простор для нормальной жизни и здоровых отношений, нужно вернуть свой локус контроля в границы.

Это единственный способ, друзья мои, нет другого. Был бы другой, я бы не скрывала его.

Другого нет и вы его не найдете.

А для этого не должно быть ни одной (НИ ОДНОЙ) претензии в сторону другого человека.

Все запросы только К СЕБЕ, это позволит вырастить свою фигуру.

Другого нужно окружить стеной неприкосновенности, словно он — с другой планеты.

В отношениях такая стена не нужна, в отношениях и претензии конструктивные сформулировать иногда можно, особенно в близких отношениях, особенно в балансе. Там многое позволено.

Но если вы хотите выйти из отношений и уменьшить фигуру, снизить свою привязанность, вы должны относиться к человеку так, будто он ничего вам не должен, совсем ничего. Ни одной крошки.

Только такое отношение позволит вернуть себе свой локус контроля, не оставив мимо границ ни одного кусочка.

Весь свой локус контроля себя вернуть. Все, куда уходит ваша энергия.

ЗВ никогда не возвращает локус контроля, он может вернуть только фокус внимания.

Не нужно возвращать себе фокус внимания! Фокус внимания должен быть вне себя, на других людях. Иначе не будет потока энергии.

Нужно вернуть себе локус контроля и это делается посредством обращения всех запросов к себе, взятия ответственности на себя.

Только после этого вы обретете силы.

И этих сил хватит и на уменьшение зависимости и на прокачку опор.

Понимаете, почему и как это работает, друзья?

И я недавно опять задавала вопрос о мужской роли в семья, и женщины-комментаторы опять мне сказали что-то про кормильца, защитника и прочий дремучий бред. Значит локус женщин так и болтается у мужчин. И вы хотите иметь свои опоры?

Вы должны сами справляться с кормлением и защитой себя, не нуждаться в няньке, не мечтать об опеке. Это и значит — хороший локус контроля. А иначе вы так и останетесь более слабыми, более зависимыми, более подчиненными в отношениях с мужчинами.

С праздником, дорогие женщины.