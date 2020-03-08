Матвиенко призвала не политизировать отношения РФ и Белоруссии в энергетике

08.03.2020, 22:11, Новости дня

Белоруссия и РФ найдут компромиссные решения в энергетической сфере, эти вопросы не стоит политизировать, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Не надо преувеличивать масштаб этих разногласий, масштабировать их, а главное – политизировать», – цитирует председателя Совета Федерации ТАСС.

По словам Матвиенко, отношения РФ и Белоруссии имеют стратегический характер. «Мы строим Союзное государство. Наше сотрудничество настолько многопланово, если говорить только о торгово-экономическом нашем обороте, это более 35 млрд долларов», – сказала спикер верхней палаты парламента России.

Она подчеркнула, что российско-белорусское сотрудничество «уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании, и в здравоохранении, в самых-самых разных сферах». «И, конечно, при таком многоплановом сотрудничестве периодически проявляются какие-то проблемы, рабочие вопросы. Но главное, что есть воля у наших лидеров стран решать их, и решать в спокойном, конструктивном, рабочем ключе», – отметила Матвиенко.

«Я думаю, что это относится к вопросам, которые сегодня есть, проблемным, в энергетической сфере. Я уверена, они будут разрешены», – сообщила спикер верхней палаты парламента России.

Напомним, Белоруссия отказалась работать с Россией по интеграции до решения нефтяных вопросов. Глава республики Александр Лукашенко обвинял Россию в том, что она «с помощью вентиля на нефтяной трубе пытается решить выгодные для себя вопросы».