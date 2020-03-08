Учёные из России разработали антибактериальное покрытие для медицинских имплантов

08.03.2020, 22:07, Разное

Учёные из РФ разработали инновационное лекарственное покрытие для медицинских имплантов, оказывающее антибактериальное действие. По словам одного из авторов проекта, доцента кафедры биологии и биохимии Пензенского госуниверситета Анастасии Кручининой, разработка поможет снизить риск развития инфекционных осложнений в постоперационный период.

Ранее подобные покрытия для имплантов уже неоднократно пытались разработать, однако только проект российских учёных оказался успешным. В его основе лежит идея создания покрытия для нанесения на биологические и синтетические материалы, используемые при изготовлении имплантов. В послеоперационный период должно происходить высвобождение лекарственного препарата, предотвращающего развитие патогенов и, соответственно, инфекционных осложнений. Пензенские специалисты при разработке покрытия с антибактериальным действием использовали комбинацию полимеров, антисептиков и антибиотиков. Доза последних крайне низкая, поэтому токсическое воздействие на организм не оказывается.

Авторами проекта на данное время проведены тесты с применением нескольких комбинаций препаратов для покрытия имплантов и некоторые показывают длительный антибактериальный эффект. В дальнейшем учёные займутся поиском партнёров среди компаний, производящих медицинские продукты, с целью найти инвесторов для усовершенствования разработки.