Стартовали продажи бюджетного смартфона Vivo Z6 с поддержкой 5G

08.03.2020, 22:07, Разное

Сегодня, 8 марта, компания Vivo из Китая объявила о старте продаж бюджетного смартфона Z6, поддерживающего 5G-сети. Стоимость гаджета в зависимости от версии варьируется в районе 313-370 долларов.

За меньшую цену поклонники бренда могут приобрести вариацию Vivo Z6 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. В 370 долларов оценили версию с 8/128 ГБ памяти соответственно. Производительность устройству бюджетного сегмента с 6,57-дюймовым экраном, занимающим больше 90% площади лицевой стороны корпуса, обеспечивает процессор Snapdragon 765G. Смартфон получил ёмкий аккумулятор на 5000 мА/ч и 44-ваттную быструю зарядку.

Фронтальная 16-мегапиксельная камера расположена в верхней части экрана Vivo Z6. На тыльной стороне корпуса находится основная камера с главным 48-мегапиксельным датчиком, а также тремя дополнительными модулями. Поступающая в продажу новинка от Vivo поддерживает технологию голосового помощника и режим Multi-Turbo 3.0 для улучшения производительности мобильных игр.