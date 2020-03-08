Срыв сделки РФ с ОПЕК обвалил акции саудовской нефтяной корпорации

08.03.2020, 22:00, Новости дня

Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco к закрытию торгов потеряли в цене 10%, подешевев до 30 риалов за штуку (8 долларов), о чем свидетельствуют данные биржи Tadawul.

Это является минимальным уровнем цены с начала обращения на бирже после IPO в декабре 2019 года, передает ТАСС.

На первых торгах в середине декабря акции Saudi Aramco достигали отметки 38,70 риала за штуку (10,3 доллара), что тогда приблизило капитализацию компании к заветным 2 трлн долл. При текущей цене акций капитализация компании снизилась до 1,6 трлн долларов.

С середины января котировки акций Saudi Aramco на бирже постепенно снижаются. Сначала фактором выступало обострение ситуации на Ближнем Востоке, затем негативным фоном стала вспышка коронавируса в Китае.

Ранее стало известно о планах Саудовской Аравии увеличить в апреле добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки из-за срыва сделки между Россией и ОПЕК.

Напомним, в пятницу появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ в июне 2019 года. При этом он уточнил, что обязательств по дальнейшему сокращению добычи нефти ни у кого нет, наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

В Роснефти участие РФ в соглашении ОПЕК+ назвали мазохизмом. При этом в «Лукойле» ежедневные потери РФ от разрыва сделки с ОПЕК оценили в 100-150 млн долларов.



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