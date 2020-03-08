Мнение: Бисмарк об образовании, хамство школьников и рост уважения к ученикам

08.03.2020, 21:54, Разное

1. Любопытная цитата из собрания сочинений Отто фон Бисмарка о проблемах образования в Германской империи. Бисмарку приписывают много того, чего он не говорил, однако в этом случае текст выглядит подлинным. Коллега monetam приводит фрагмент из письма «железного канцлера» германскому императору:

https://monetam.livejournal.com/1247159.html

Главной проблемой наших высших школ [имеются в виду гимназии и университеты] является их избыток и искусственно создаваемые нашими учреждениями стимулы к их посещению. В результате у нас намного больше образованных молодых людей, чем необходимо и чем мы можем соответствующим образом материально обеспечить. Наши высшие школы посещают слишком много юношей, которым ни способности, ни происхождение родителей не дают оснований претендовать на интеллектуальную профессию. Следствием является переполненность учебных заведений и воспитание ученого пролетариата, опасного для государства. К указанному слою примыкает другой – «полуобразованные». Его появление объясняется тем, что мы предъявляем к качеству обучения в наших народных школах слишком высокие требования. В результате дети не хотят заниматься тем, что делали их родители, и ставят себе цели, которые они не могут достичь, из-за чего у них возникает недовольство. С каждым годом увеличивается число людей, которые ввиду полученного образования претендуют на уровень жизни, который они не могут себе обеспечить. Так у нас возникают те же условия, которые стали в России почвой для нигилизма.

Чтобы предотвратить подобного рода развитие, предлагаю в первую очередь ограничить число высших школ и возможность обучения в них, насколько это возможно в рамках закона. В любом случае, следует запретить увеличение их числа. Стипендии в университетах и гимназиях нужно выдавать меньшему числу студентов и школьников, зато в повышенном размере. Следует запретить списание платы за обучение на всех факультетах, кроме теологического, чтобы это благое начинание не привлекало легкомысленных студентов, которые затем станут недовольными гражданами. Я также рекомендовал бы повысить плату за обучение в гимназиях и университетах и позволю себе в этом отношении сослаться на пример Англии, где учеба в высших школах, таких, как Итон и Хэрроу, а также университетов, обходится в значительные суммы. Я считаю это важным преимуществом, поскольку посещение высших школ становится невозможным для людей, уровень образования которых превышает уровень их жизни и становится источником недовольства. Рука об руку с ограничением числа высших школ, ориентированных на воспитание интеллектуалов, должно идти создание ремесленных и профессиональных училищ, а также устранение предрассудка, будто бы карьера в ремесле, промышленности или торговле менее почетна.

Однако посещение высших школ слишком большим количеством молодых людей является не единственным недостатком нашей системы образования.

Сам вид и стиль обучения в этих школах нуждается в реформах. Во всех наших школах — от гимназии до сельской народной школы – существует нездоровое преобладание материала, который требуется запоминать. Результатом становится перегруз памяти ввиду механического накопления знаний. При этом слишком мало внимания уделяется воспитанию характера и духа для самостоятельного мышления. Эти недостатки наряду с нехваткой физических упражнений были бы еще более заметны, если бы военная служба не исправляла многие проблемы, вызванные как школой, так и домашним воспитанием и перегрузкой учеников.

Стремление ставить акцент больше на знания, чем на навыки, уже сейчас обнаруживает свои недостатки в народной школе. Здесь существует постоянная тенденция к расширению учебного материала и превышению того объема, который установлен законом. В результате вместо того, чтобы готовить ученика к практической жизни, школа отчуждает его от предстоящих ему задач и от тех условий, в которых живут его родители. Уже сейчас растет число тех, кто выносит из стен школы убеждение, что они слишком хороши для той работы, которую делали их отцы, потому что их уровень образования выше. В особенности умные дети, добившиеся в школе успехов, рискуют стать жертвами стремления выйти за пределы той жизненной сферы, в которой находятся их родители. В случае неудачи они пополняют ряды недовольных. Нынче в сельской местности слишком много тех, кто, получив хорошее образование, не хочет работать сам, а лишь руководить работой других – и слишком мало тех, кто готов работать».

Источник: Bismarck O.v. Gesammelte Werke. Abteilung III. Schriften. Bd. 8. Paderborn, 2014. S. 642-644.

2. Российские учителя предложили выписывать штрафы родителям за неподобающее поведение их детей:

https://lenta.ru/news/2020/02/26/khamstvo/

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. Как пишут «Известия», родители хулиганов могут заплатить от 500 до трех тысяч рублей, а в случае нападения на педагога — до пяти тысяч рублей.

В профсоюзе разработали законопроект, призванный ввести ответственность за неуважительное отношение к педагогам. Для этого предлагается внести поправки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки также подразумевают ответственность не только для родителей, но и для должностных и юридических лиц. Для последних штраф за оскорбление педагога составит от 100 до 150 тысяч рублей.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег.

Вопрос к читателям: готовы ли вы поддержать наших педагогов и платить штрафы такого размера?

3. Есть и другое мнение, согласно которому отношения между учителями и учениками в современной школе стали гораздо здоровее, а преподаватели научились уважать школьников. Вот что пишет психолог Василий Поздняков:

https://psyteaman.livejournal.com/1294909.html

Те, кто рос в 90-е, повзрослели раньше, чем наступила нынешняя эпоха детоцентризма. Поэтому в те времена дома от взрослых, и в школе от учителей можно было услышать не слишком-то приятные, но узнаваемые фразы, которые с некоторой ностальгией по детству вспоминает почти каждый.

Эти фразы говорили нам взрослые или учителя. А учителям в детстве это же говорили их учителя, когда мир был еще дальше от безоговорочного доминирования прав ребенка.



«А голову ты дома не забыл?»

«Для особо одаренных повторяю еще раз»

«Я — последняя буква в алфавите»

«А если все из окна прыгнут, ты тоже прыгнешь?»

«Тебя даже в дворники не возьмут»

Для иллюстрации специально подобраны самые мягкие из фраз, которые в то время не вызывали особого негатива. Но были и такие эпизоды дома или в школе, которые в наше уже даже трудно представить. Потому что сейчас за унижение достоинства ребёнка учителей выгоняют с работы.