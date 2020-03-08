Мнение: Стабильная форма

08.03.2020, 21:52, Разное

Китайцы, как признанные владельцы "своего" коронавируса, интенсивно исследуют его в своих лабораториях. Сделано весьма оптимистическое заявление о том, что вирус мутирует и постепенно приходит к форме, похожей на "обычный" грипп.

«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», — говорится в материале.

В определенном смысле это может указывать на искусственную природу коронавируса COV-2019. Принцип Ле-Шателье-Брауна носит универсальный характер. Он отвечает за возвращение системы к своему наиболее устойчивому состоянию. Если вирус был выведен искусственным путем, то его "боевое" состояние, скорее всего, неустойчиво. А потому "боевой" вирус в ходе своего развития обязан возвращаться к исходной форме, из которой он и был выведен путем тех или иных микробиологических или генных манипуляций.

Версия о том, что китайцы разрабатывали в Уханьской биолаборатории что-то, что по их же халатности вырвалось наружу, тем самым получает дополнительное основание. С учетом того, что китайцы вообще предельно пренебрежительно относятся к вопросам безопасности во всех возможных областях и сферах, такое предположение может быть самым логичным.

Источник: Эль Мюрид



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