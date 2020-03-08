Разработано приложение для защиты детей от неприличных сообщений

08.03.2020, 21:37, Разное

Специалисты разработали программу SafeToNet, защищающую детей от сообщений сексуального характера. Помимо этого, есть функция блокировки определенного контента и оповещения пользователю о недопустимости отправки оскорбительного сообщения другому человеку.

Приложение разработали относительно давно, но широко обсуждать его возможности начали лишь несколько дней назад. По информации зарубежных СМИ, разработчики программы не так давно поделились результатами любопытного исследования. По итогам анализа онлайн-общения около 50 000 детей, они сделали вывод, что несовершеннолетние пользователи Сети нередко переписываются о вещах, связанных с сексуальной сферой жизни человека.

Например, они используют эвфемизмы, описывающий сексуальные действия. В большей степени, это касается девочек. Некоторые пользователи после этого раскритиковали создателей программы, однако те парировали обвинения, заявив, что SafeToNet предназначено для защиты детей от сетевых угроз. Благодаря приложению предотвращается пересылка изображений и сообщений интимного характера, травля, оскорбления и агрессия.