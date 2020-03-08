Исследователи из Китая рассказали о воздействии коронавируса на организм человека

08.03.2020, 21:37, Разное

Китайские исследователи выяснили, как влияет коронавирус на внутренние органы человека. Для того, чтобы это узнать, врачи проанализировали данные полученные после вскрытия девяти погибших от вируса.
Ученые обнаружили, что в организме заболевшего коронавирусом (COVID-19) происходит повреждение легочных тканей. Зарастить эти повреждения, когда они уже возникли, не удастся. Но врачи из Университета Уханя говорят о возможности предупредить зарубцевание легочных тканей, которое может затруднять дыхание.

Подобные повреждения могут возникнуть при СПИДе и тяжелом вирусном синдроме. Как и эти вирусы, коронавирус наносит непоправимый вред легким и иммунной системе организма. Одышка может говорить о том, что возникли осложнения. Выявить коронавирус можно всего за пол часа с помощью недавно изобретенной тест-системы, которая была одобрена Национальным управлением КНР.



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