Эксперты предложили новое соединение для хранения информации

08.03.2020, 21:35, Новости дня

Химики заявили, что им удалось получить новое соединение для хранения информации. Для этого они синтезировали новые молекулярные комплексы железа с переключаемыми магнитными свойствами.

Известно, что любую информацию можно зашифровать с помощью нулей и единиц, или битов. Сегодня в магнитных носителях используются особые домены, которые способны кодировать ноль или единицу в зависимости от своей намагниченности. При этом они состоят из иона металла и окружающих его органических молекул. Недавно группа специалистов в области химии изучили комплексы железа и обнаружили новые перспективные молекулярные соединения с переключаемыми магнитными свойствами, которыми можно управлять.

Эксперты также предложили новый принцип конструирования этих соединений, который противоречит существующим сегодня.