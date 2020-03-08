Ученые изучили пользу растворимого кофе

08.03.2020, 21:35, Новости дня

Гарвардские специалисты провели исследование, направленное на выяснение того, насколько полезен для человеческого организма растворимый кофе.

Сегодня кофе является одним из наиболее популярных напитков в мире. Именно поэтому эксперты постоянно проводят исследования, чтобы выяснить, как много пользы и вреда от данного напитка для человеческого организма. Ранее было доказано, что именно кофе помогает защищаться от развития огромного количества заболеваний. Однако тогда ученые рассматривали кофе в зернах, а недавно стало известно, насколько полезен растворимый кофе. Даже в таком виде напиток способствует профилактике болезни Паркинсона, укрепляет печень, нервную систему.

Известно, что содержащиеся в кофе антиоксиданты способствуют долголетию. При этом злоупотреблять кофейными напитками тоже не стоит.