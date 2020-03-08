Глава Росгвардии рассказал о превосходящем мировые аналоги вооружении

08.03.2020, 21:30, Новости дня

Высокотехнологичное вооружение в войсках Росгвардии превосходит мировые аналоги по многим показателям, сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

Как рассказал Золотов в интервью «Российской газете», сейчас в войска Росгвардии поступают высокотехнологичные образцы вооружения и техники, не только не уступающие мировым аналогам, но и по многим показателям превосходящие их.

«Это бронированные автомобили «Патруль», специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы «Чаборз» М-3 высокой проходимости. Наши главные требования к вооружению, военной и специальной технике – это надежность в эксплуатации, защищенность, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии», – рассказал глава Росгвардии.

По его словам, при выборе вооружения, в том числе огнестрельного оружия, предпочтение отдается российским производителям.

«Арсенал войск постоянно модернизируется и обновляется», – сказал Золотов.

Напомним, ранее отряды спецназа Росгвардии получили снайперские винтовки «Точность» для использования в антитеррористических операциях.



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