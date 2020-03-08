В Мичигане во вторник развернется противостояние Байдена и Сандерса

08.03.2020, 21:11, Новости дня

Чтобы Берни Сандерс сохранял конкурентоспособность в борьбе с Джо Байденом за выдвижение в президенты от Демократической партии, ему необходимо повторить то, что он уже сделал четыре года назад, – победить на праймериз в Мичигане, хотя теперь это будет сложнее.

Накануне голосования во вторник Байден демонстрирует популярность среди тех же групп избирателей, на которые полагался сенатор от Вермонта Сандерс, когда в 2016 году неожиданно победил в этом штате Хиллари Клинтон.

Сандерсу необходима нужна победа в Мичигане после того, как бывший вице-президент Байден перехватил контроль над гонкой по итогам «супервторника», победив как в южных штатах, так и в Массачусетсе, Миннесоте и Техасе.

Во вторник голосование пройдет в шести штатах, но самая напряженная борьба развернется за Мичиган, поскольку он направляет самое большое из шести число делегатов на партийный съезд – 125. Для выдвижения от партии кандидату нужно получить в свой актив не менее 1991 делегата съезда, так что для Сандерса, который пытается восстановить утраченную динамику, это критический момент.

Кроме Мичигана во вторник праймериз пройдут в штатах Вашингтон, Миссисипи, Миссури и Айдахо. В Северной Дакоте пройдут кокусы.

Поражение Сандерса в Мичигане сделает Байдена неоспоримым лидером, поскольку процесс номинации вступает на дружественную территорию для кандидата, которого помнят как «человека номера два» в исторической администрации президента Барака Обамы.

«Мичиган – это тот штат, который вам нужно выиграть обязательно», – говорит Адам Холье, афроамериканский сенатор штата из Детройта, который поддерживает Байдена.

В «супервторник» Байден воспользовался своей популярностью среди чернокожих избирателей, которые составляют 14 процентов населения Мичигана. Некоторые районы Детройта на 80 процентов состоят из афроамериканцев.

Сандерс отменил предвыборные мероприятия в Миссисипи на этой неделе, сосредоточив внимание на Мичигане.

Возможно, в Мичигане, где расположено множество промышленных предприятий, Сандерс будет опираться на избирателей, состоящих в профсоюзах. В 2016 году он был фаворитом избирателей из рабочего класса, и они по-прежнему являются надежной частью его электоральной базы.

В феврале 28-летний Ричард Кассел потерял работу инженера-автомобилестроителя в Детройте. Не прошло и недели, как он вошел в предвыборный штаб Сандерса и выразил готовность стать волонтером.

«Для меня Байден – это продолжение того же самого. Средний класс состоит из работающих профессионалов, а все остальные медленно тонут», – говорит он.

Однако у Байдена есть давние связи с профсоюзами, и он часто говорит о том, как средний класс и члены профсоюзов построили страну.

Влиятельный Объединенный профсоюз автомобилестроителей пока не поддержал ни одного из кандидатов, но его пресс-секретарь Брайан Ротенберг заявил, что организация поддерживает идею всеобщего доступа к бесплатной медицине. Обещание Сандерса ввести государственную систему здравоохранения является центральным элементом его программы.

Впрочем, не все предложения Сандерса находят отклик у профсоюзов, например, его призыв к закрытию 66-летнего нефтепровода, который проходит под Великими озерами, в рамках его масштабного плана быстро покончить с экономикой, основанной на ископаемом топливе, для борьбы с изменениями климата.

«Это будет стоить [Сандерсу] поддержки нашего профсоюза», – заявил бизнес-менеджер компании Detroit Pipefitters Local 636, занимающейся обслуживанием трубопроводов.

Два отделения Объединенного профсоюза работников пищевой промышленности и торговли (United Food and Commercial Workers Union) в пятницу поддержали Байдена.