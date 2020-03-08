Столетний китаец вылечился от коронавируса

08.03.2020, 21:11, Новости дня

Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса и был выписан из больницы, став таким образом старейшим человеком, которому удалось победить COVID-19, сообщили СМИ.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа, 100-летний мужчина был госпитализирован в больницу Уханя 24 февраля с диагнозом коронавирус. Пациент также страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью.

Спустя 13 дней лечения, которое включало в себя противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину и переливание плазмы, пациент был признан здоровым и выписан из больницы.

Напомним, ранее в воскресенье сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек.



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