Тюнинг-ателье Armytrix и Liberty Walk представили суперкар McLaren 650S Chernobyl

08.03.2020, 21:07, Разное

Специалисты тюнинг-ателье Armytrix и Liberty Walk представили доработанный суперкар McLaren 650S, получивший «приставку» Chernobyl из-за оригинального дизайна. Экстремальное авто в промо-ролике оклеено плёнкой, придающей «уникальный и зловещий» вид.
Помимо плёнки в экстерьере McLaren 650S Chernobyl присутствует обвес от Liberty Walk с «расклешёнными» колёсными арками спереди и сзади, высокое антикрыло и сплиттер, что в совокупности придаёт суперкару дополнительную внешнюю агрессивность. Кроме того, тюнеры добавили к оригинальной модели иные боковые «юбки» и стильные чёрные колёса HRE.

Под капотом McLaren 650S Chernobyl установлен твин-турбо V8 с рабочим объёмом 3,8 литра. Предусмотрена система выхлопа Armytrix, усиливающая «рёв» турбированного двигателя, что делает тюнингованное авто схожим с моделью P1 GTR.



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