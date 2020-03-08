Западные СМИ вспомнили о российских корнях праздника 8 Марта

08.03.2020, 21:00, Новости дня

Выбор даты 8 марта для празднования Международного женского дня часто связывают с женскими акциями протеста в Нью-Йорке середины XIX века, но на самом эта дата напрямую связана с революционными событиями в РФ в феврале 1917 года, пишет испанская газета ABC.

Как напоминает автор, согласно «Идеологическому словарю феминизма» Виктории Сау, в этот день в 1908 году «работницы нью-йоркской текстильной фабрики Cotton объявили забастовку в знак протеста против невыносимых условий труда. Хозяин не принял забастовку, и рабочие заняли фабрику. Владелец закрыл двери и устроил поджог, в результате 129 работниц, находившихся внутри, погибли». И вроде бы подобное событие идеально подходит для того, чтобы обличать существующую несправедливость, но в то воскресенье 1908 года в Нью-Йорке ничего подобного не происходило, передает RT.

Похожие события в этом городе действительно имели место, но 25 марта 1911 года, когда на швейной фабрике Triangle Shirtwaist, находившейся в десятиэтажном здании, произошел пожар. Женщины, которые там трудились, не смогли покинуть помещение, поскольку собственники предприятия заблокировали все двери во избежание краж.

Эта трагедия, разыгравшаяся в сердце Манхэттена и унесшая жизни, как утверждает издание, «146 женщин», действительно потрясла общественность.

Издание сообщает, что нынешняя же дата для этого праздника связана с революционными событиями 1917 года в России.

Еще в 1913 года в последнее воскресенье февраля русские женщины провели целую серию акций протеста в рамках пацифистского движения, возникшего накануне Первой мировой войны. Вскоре и в Европе женщины выступили с такой же инициативой в знак солидарности с жительницами Российской империи.

А в 1917 году русские женщины вновь выбрали последнее воскресенье февраля для организации забастовки с требованием хлеба и мира. Случилось это 23 февраля по юлианскому календарю, который тогда использовался в Российской империи, или 8 марта по григорианскому календарю.

Эта дата впоследствии и стала Международным женским днем, который со временем стали праздновать и в остальной Европе.