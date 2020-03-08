Суд арестовал напавшего с ножом на полицейских в Москве экс-сотрудника МВД Чечни

08.03.2020, 21:00, Новости дня

Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО экс-сотрудника МВД Чеченской Республики, напавшего с ножом на полицейских и раненого при задержании в одном из торговых центров столицы на Большой Тульской улице.

«Постановлением Чертановского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Устарханова М. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Росгвардии на Большой Тульской улице в торговом центре «Тульский» проводили оперативное мероприятие по задержанию мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Экс-сотрудник МВД Чечни Устарханов напал на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.

Подозреваемый получил небольшое ранение в ногу. Ему на месте была оказана первая помощь и он был госпитализирован. 



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