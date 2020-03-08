ABC рассказал о забытых российских корнях Международного женского дня

08.03.2020, 20:54, Новости дня

Выбор даты 8 марта для празднования Международного женского дня часто связывают с женскими акциями протеста в Нью-Йорке середины XIX века или трагичными событиями, произошедшими в этом же городе в начале XX века, пишет испанская газета ABC. Однако на самом деле эта дата, как отмечает издание, напрямую связана с революционными событиями в РФ в феврале 1917 года.



Reuters

Вокруг происхождения Международного женского дня возникает путаница по вопросу о том, почему была выбрана дата 8 марта, а не какая-то другая, пишет ABC. Издание решило поведать о «(стёртых) коммунистических корнях» этого праздника.

Как напоминает автор, согласно «Идеологическому словарю феминизма» Виктории Сау, в этот день в 1908 году «работницы нью-йоркской текстильной фабрики Cotton объявили забастовку в знак протеста против невыносимых условий труда. Хозяин не принял забастовку, и рабочие заняли фабрику. Владелец закрыл двери и устроил поджог, в результате 129 работниц, находившихся внутри, погибли».

В те годы заработная плата женщин составляла менее половины от зарплаты мужчин. При этом и те, и другие выполняли свои производственные задачи в бесчеловечных условиях.

И вроде бы подобное событие идеально подходит для того, чтобы обличать сущесвующую несправедливость. Однако есть одно «но» — в то воскресенье 1908 года (странный день для забастовки) в Нью-Йорке ничего подобного не происходило.

Похожие события в этом городе действительно имели место, но тремя годами позднее. 25 марта 1911 года на швейной фабрике Triangle Shirtwaist, находившейся в десятиэтажном здании, произошёл пожар. Женщины, которые там трудились, не смогли покинуть помещение, поскольку собственники предприятия заблокировали все двери во избежание краж.

Эта трагедия, разыгравшаяся в сердце Манхэттена и унёсшая жизни, как считает издание, «146 женщин», потрясла общественность. Жертвами в большинстве своём были молодые иммигрантки — еврейки и итальянки.

Трагедия подтолкнула власти США к принятию законов, направленных на улучшение безопасности труда в промышленном секторе. Кроме того, Женская профсоюзная лига и Международный женский профсоюз работников швейной промышленности организовали серию акций протеста в связи с этой трагедией, в том числе молчаливый похоронный марш, в котором приняли участие около 100 тыс. человек.

Это кровавое событие стало поворотным моментом для феминистского движения, но оно никак не связано с 8 марта.

Более того, именно в 1911 году Международный женский день отмечался впервые. Однако празднования прошли за шесть дней до трагедии в Нью-Йорке.

В 1910 году на II Международной социалистической женской конференции в Копенгагене Клара Цеткин предложила сделать 19 марта Международным женским днём. Предложение было единодушно одобрено более чем сотней участниц конференции, приехавших из 17 стран. Среди них даже были первые три женщины, избранные в финский парламент.

19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии прошёл первый Международный женский день, который сопровождался серией митингов. В них приняли участие более миллиона женщин, требовавших уравнивания их в правах с мужчинами, права голоса, права занимать государственные должности и прочее.

А вот нынешняя дата для этого праздника связана с революционными событиями 1917 года в России.

Ещё в 1913 года в последнее воскресенье февраля русские женщины провели целую серию акций протеста в рамках пацифистского движения, возникшего накануне Первой мировой войны. Вскоре и в Европе женщины выступили с такой же инициативой в знак солидарности с жительницами Российской империи.

А в 1917 году русские женщины вновь выбрали последнее воскресенье февраля для организации забастовки с требованием хлеба и мира. Случилось это 23 февраля по юлианскому календарю, который тогда использовался в Российской империи, или 8 марта по григорианскому календарю. Последовавшая далее вереница событий привела к отречению царя от престола и к установлению временного правительства, которое предоставило женщинам, по крайней мере, право голоса.

Эта дата впоследствии и стала Международным женским днём, который со временем стали праздновать и в остальной Европе.

Тем не менее Организация Объединённых Наций официально сделала эту дату праздничной и призвала остальные страны отмечать её лишь в 1977 году, «чтобы увековечить историческую борьбу за улучшение жизни женщин».

Однако в документе об учреждении этого праздника почти невозможно найти какие-то намёки на события, произошедшие в РФ в 1917 году, подчёркивается в статье.

Между тем исследовательницы Лилиана Кандель и Франсуаза Пик доказывают, что связь между Международным женским днём и кровавыми событиями в Нью-Йорке начала XX века или нью-йорским маршем, предположительно прошедшим 8 марта в далёком 1857 году, — это всего лишь результат мифологизации, произошедшей в разгар холодной войны, чтобы лишить этот праздник российского окраса, который действительно в нём есть.