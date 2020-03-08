Сергей Полунин и Елена Ильиных дали большое интервью российскому HELLO! о рождении сына

08.03.2020, 20:51, Разное

История виртуального знакомства этой яркой пары получила реальное продолжение. О том, почему они скрывали беременность Елены, каким был для них самый важный день — 16 января 2020-го, почему выписка прошла без цветов, о необычном имени малыша и первом месяце в роли молодых родителей Полунин и Ильиных решили впервые рассказать миру со страниц нового номера HELLO!, который выйдет уже завтра — 9 марта.

Два дня у нас ребенок жил без имени. Мы называли малыша разными именами и смотрели на его реакцию. Когда сказали «Мир», он откликнулся,

— начинают свой подробный рассказ Сергей и Елена.

Елена Ильиных и Сергей Полунин на обложке HELLO! Среди других материалов номера: эксклюзивное интервью с Джейн Биркин, которая в апреле приедет в Москву с единственным концертом; подробности ирландского тура Кейт Миддлтон и принца Уильяма; фоторепортаж с baby shower Настасии Шубской и Александра Овечкина, ожидающих появления на свет второго сына; разговор с победительницей «Евровидения-2018» Неттой Барзилай о буллинге в школе, съемках самого дорогого клипа и о том, почему она не хочет быть ни для кого примером; большое эссе Надежды Михалковой о детстве, семье, успехе, карьере и детях; fashion-советы о том, что носить весной и летом этого года, от главных байеров страны; обзор актуальных beauty-трендов, продолжение конкурса «Самые стильные в России» и многое другое. Не пропустите!